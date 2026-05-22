Korruption bleibt oft im Dunkeln - doch wer einen Verdacht hat, muss nicht tatenlos zusehen. Welche sicheren Wege es für Hinweisgeber gibt, Missstände zu melden.

München/Berlin (dpa/tmn) – Wenn Menschen Zeugen von Korruption werden, stehen sie oft vor einer schwierigen Frage: Wegsehen oder handeln? Ob Bestechung, Vetternwirtschaft oder der Missbrauch öffentlicher Gelder – Korruption schadet nicht nur einzelnen Betroffenen, sondern untergräbt das Vertrauen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Doch: An wen sich wenden, wenn man einen Verdacht oder Missstand melden möchte?

Im ersten Schritt können Compliance- oder Rechtsabteilungen im jeweiligen Unternehmen oder in der jeweiligen Behörde gute Anlaufstellen sein, rät Rechtsanwältin Gina Greeve, die auch Mitglied im Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins ist. Zudem findet man im Netz Hinweisgeberhotlines und Hinweisgeberportale, bei denen man anonyme Hinweise hinterlassen kann.

Das Bundeskriminalamt weist zudem auf die Bürgerbeauftragten der Städte, Landkreise und Kommunen hin. Hat der Fall strafrechtliche Relevanz, können sich Zeugen an ihre örtliche Polizeidienststelle oder die Staatsanwaltschaft wenden und Anzeige erstatten.