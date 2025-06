Berlin (dpa) – Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat sich für ihre kontroversen Aussagen nach dem verlorenen French-Open-Finale entschuldigt. «Das war einfach absolut unprofessionell von mir. Ich habe mich von den Emotionen leiten lassen. Ich bereue absolut, was ich damals gesagt habe», sagte die Belarussin dem TV-Sender Eurosport.

Im hart umkämpften Tennisfinale von Roland Garros hatte Sabalenka gegen Coco Gauff in drei Sätzen verloren – und den Sieg der US-Amerikanerin anschließend mit diskussionswürdigen Aussagen relativiert. «Ich denke, es war das schlechteste Finale, das ich je gespielt habe. Ich glaube, sie hat das Match nicht gewonnen, weil sie unglaublich gut gespielt hat, sondern weil ich all diese Fehler gemacht habe», hatte Sabalenka in der Pressekonferenz gesagt.

Nächstes Duell in Berlin?

Mit etwas Abstand bereut Sabalenka ihre Aussagen. «Ich denke, wir haben alle diese Tage, an denen man die Kontrolle verliert. Der Unterschied zu mir ist: Mir schaut die Welt dabei zu. Ich bekomme anschließend viel mehr Hass für das, was ich getan habe als andere Menschen», berichtete die Tennisspielerin. Sie habe sich bereits bei Gauff entschuldigt.

In dieser Woche treten beide Spielerinnen beim Rasenevent in Berlin an und könnten im Finale erneut aufeinandertreffen.