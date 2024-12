Kompanys Bayern kassieren in Mainz erste Bundesliga-Pleite

Der FC Bayern München ist unter Vincent Kompany in der Liga doch schlagbar. Beim FSV Mainz 05 sind die Bayern weit von ihrer Normalform entfernt.

Mainz (dpa) – Der FC Bayern München hat die erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Der Fußball-Rekordmeister unterlag beim FSV Mainz 05 nach einer schwachen Leistung 1:2 (0:1). Beide Tore für die 05er erzielte der Südkoreaner Jae-Sung Lee (41. Minute/60.). Den Münchnern gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer durch Leroy Sané (87.).

Der Vorsprung der Bayern auf den nun ersten Verfolger Bayer Leverkusen ist durch die Pleite auf vier Zähler geschrumpft. Am Sonntag könnte Eintracht Frankfurt mit einem Sieg bei RB Leipzig sogar auf drei Zähler herankommen.

Kompanys Warnung bewahrheitet sich

Gerade im Mainzer Stadion sei es «immer gefährlich», hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany gewarnt. In der zweiten Runde des DFB-Pokals hatten die Bayern noch mit 4:0 gewonnen. Der Coach sollte trotzdem recht behalten. Kompany musste am 14. Spieltag auf mehrere Leistungsträger verzichten – unter anderem Starstürmer Harry Kane fehlte erneut nach seinem Muskelfaserriss.

Olise trifft den Pfosten

Nach einem Abtasten in den ersten Minuten hatten die Bayern die erste große Chance. Nach einem Ballgewinn von Thomas Müller tief in der gegnerischen Hälfte traf Michael Olise den Pfosten (6.). Es war schon der zehnte Aluminium-Treffer der Münchner in dieser Bundesliga-Saison.

Vor 33.305 Zuschauerinnen und Zuschauern hatten die Bayern große Mühe. Die Kompany-Mannschaft wurde fast durch einen Konter überrumpelt. Nach einer starken Vorarbeit von Lee verfehlte 05er-Torjäger Jonathan Burkardt mit seinem Versuch nur knapp das Münchner Tor (13.).

Bitter für die Gastgeber: Der Stürmer musste nach der Aktion behandelt und wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel sogar ausgewechselt werden. Für ihn kam Armindo Sieb in die Partie. Nur kurze Zeit später forderten die Mainzer Anhänger Elfmeter, als Lee im Strafraum zu Fall kam. Schiedsrichter Frank Willenborg ließ aber richtigerweise weiterspielen.

Bayern-Offensive bleibt gegen mutige Mainzer harmlos

«Wir müssen mehr Mut mitbringen», hatte Mainz-Coach Bo Henriksen vor der Partie gesagt. Und die 05er spielten tatsächlich mit viel Mut und ließen die Bayern kaum zum Zug kommen. Aus dem Gewusel heraus kam Anthony Caci nach einer Ecke frei zum Abschluss. Sein Schuss stellte FCB-Keeper Daniel Peretz, der Manuel Neuer (Rippenbruch) erneut ersetzte, aber vor keine Probleme (29.).

Kurz vor der Pause traf Lee zum verdienten 1:0 für den Außenseiter. Die Münchner Defensive sah dabei im Kollektiv überhaupt nicht gut aus. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Münchner, mehr Druck zu erzeugen. Doch die Mainzer wehrten sich weiter wacker – und erhöhten aus dem Nichts auf 2:0. Wie schon beim ersten Tor legte Sieb für Lee auf.

Bayern wacht erst spät auf

Auch danach entfachte der FCB nicht wirklich Gefahr. Die Münchner wirkten gegen eine nun tief stehende Mainzer Mannschaft mitunter kraft- und ideenlos. Ein Kopfball des dieses Mal ansonst blassen Jamal Musiala rauschte nach einem Freistoß über das Tor (74.).

Erst in der Schlussphase waren die Bayern dominant. Sané brachte den Bayern-Fans die Hoffnung zurück. Die Mainzer brachten die Führung aber mit Geschick über die Zeit.