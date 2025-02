Kompakt, elektrisch, erschwinglich: Der BYD Atto2 kommt

Madrid (dpa/tmn) – BYD erweitert seine Modellpalette und schickt noch im März gegen Autos wie den Skoda Elroq, den Smart #1 oder den Citroën C3 Aircross den Atto2 ins Rennen. Der elektrische Fünfsitzer misst 4,31 Meter und soll bei rund 30.000 Euro starten, teilte der Hersteller mit.

Dafür gibt es laut BYD einen hoch aufragenden Kompakten mit rustikalem SUV-Look und großzügigem Platzangebot: So sollen 2,62 Meter Radstand auch hinten für genügend Beinfreiheit sorgen und der Kofferraum 400 Liter fassen.



Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine 130 kW/177 PS, die an der Vorderachse montiert ist und den Atto2 auf bis zu 160 km/h beschleunigt. Sie bekommt ihren Strom aus einem Akku von 45 kWh, für den BYD eine Normreichweite von 312 Kilometern ausweist. Später will BYD eine größere Batterie für etwa 400 Kilometer nachreichen.

Auch an einen Glücksbringer gedacht?

Während die Chinesen bei der Komfort- und Infotainmentausstattung großzügig sind, sparen sie bei der Ladetechnik. Mehr als 65 kW sind selbst am Schnellader nicht drin. Offenbar weiß BYD, dass es der Atto2 in diesem Segment schwer haben könnte, und setzt deshalb auch auf Symbolik: Die Rückleuchten erinnern an die Ziffer Acht, die in China als Symbol für Glück gilt.