Kommentar: Hätten wir jetzt doch nur eine Brücke!

Aus unserem Archiv

Am Freitag um 17 Uhr war es so weit. Zum letzten Mal für eine noch ungewisse Zeitspanne legte die Autofähre in Boppard ab – um dann, dem aktuellen Hochwasser geschuldet, ihren Dienst vorerst einzustellen. Alltag am Mittelrhein. Es ist keine sonderlich dramatische Flut, die sich da angebahnt hat. Es ist ein Ereignis, das statistisch alle zwei Jahre auf die Menschen am Fluss zukommt. Aber mit der immer gleichen Folge: Wie kommt man nun über den Rhein, ohne dafür riesige Umwege in Kauf nehmen zu müssen?