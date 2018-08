Kommentar: Für diese Schulreform gibt es eine glatte Sechs

Wäre die Schließung von kleinen Grundschulen eine Klassenarbeit, die Note wäre klar: eine glatte Sechs. So sinnvoll es ist, den Test zu machen, ob es wirklich jede noch so kleine Grundschule im Land braucht, so krachend ist die ADD und damit auch das Bildungsministerium an dieser Hausaufgabe gescheitert. Die ungenügende Leistung hat zwei Facetten: auf der einen Seite der im Verhältnis zum Aufwand winzige Effekt, auf der anderen Seite die offensichtlichen handwerklichen Fehler.

Markus Kuhlen zur Posse um die Zwergschulen 41-9-4-2-(1): Das ist keine Mathe-Aufgabe, sondern eine Zahlenreihe, die das Ausmaß der Posse klar macht. 41 Grundschulen wurden von ADD und Ministerium monatelang ...

