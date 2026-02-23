Bei Frauen sind die Wechseljahre eine Zeit starker hormoneller Veränderung. Auch bei Männern ändern sich die Hormonspiegel im Laufe der Lebenszeit. Doch ist das vergleichbar?

Münster (dpa/tmn) – Die (Peri-) Menopause ist eine prägende Zeit für viele Frauen: Der Östrogenspiegel sinkt, es kommt zu Symptomen wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen. Gibt es solche Wechseljahre auch bei Männern?

«Ein ganz klares Nein», sagt Jann-Frederik Cremers von der Klinik für Andrologie am Universitätsklinikum Münster. Aber: «Im Laufe des Lebens fallen die Testosteronwerte beim gesunden Mann innerhalb des Normbereichs langsam ab.» Das ist normal.

Das sind Anzeichen für einen Testosteron-Mangel

Diese Hormonveränderung sei ein langsamer Prozess. Er führt bei gesunden Männern in der Regel nicht zu einem Testosteron-Mangel. Unter bestimmten Umständen kann es allerdings doch dazu kommen. Ihn erkennt man an:

Müdigkeit

sexueller Unlust

Erektionsproblemen

Schlafstörungen

Hitzewallungen/starkem Schwitzen

verminderter Knochendichte (Osteoporose)

Diese Symptome können aber auch andere Ursachen haben. Begünstigt wird die Hormonumstellung durch Übergewicht (vor allem am Bauch), wenig Bewegung und Stress. Zum Vorbeugen hilft vor allem ein gesunder Lebensstil: eine ausgewogene Ernährung, Sport und der Verzicht auf Alkohol und Rauchen.

Wann Mann zum Arzt gehen sollte

Falls solche Symptome auftreten, empfiehlt Cremers einen Besuch bei der Hausärztin oder beim Urologen. «Erstmal sollte man untersuchen, ob das tatsächlich ein Testosteron-Mangel ist.» Dafür misst man den Testosteron-Spiegel über einen Bluttest, am besten zweimal morgens. Von frei erhältlichen Selbsttests rät Cremers ab, die seien nicht ausreichend zuverlässig.

Bestätigt sich ein Mangel, könne eine Therapie starten. Gibt es organische Ursachen, gibt man Testosteron zu. Ansonsten spricht Cremers von Maßnahmen wie sportlicher Aktivierung und einer Regulierung des Stoffwechsels.