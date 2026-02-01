Ida Marie Hagen ist in der Nordischen Kombination fast nicht zu schlagen. Sie darf sich in Seefeld gleich über mehrere Erfolge gleichzeitig freuen.

Seefeld (dpa) – Die Norwegerin Ida Marie Hagen hat sich vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup der Nordischen Kombination gesichert. Die 25-Jährige feierte im österreichischen Seefeld ihren zehnten Saisonsieg. Bei noch zwei ausstehenden Weltcups in dieser Saison ist sie von ihren Konkurrentinnen nicht mehr einzuholen. Hagen gewann auch das Nordic-Combined-Tiple – eine eigene Wertung in Seefeld.

Nathalie Armbruster belegte als beste Deutsche nach einem Sprung auf 94 Meter und dem Langlaufrennen über 7,5 Kilometer den fünften Platz. Rang zwei ging an die US-Amerikanerin Alexa Brabec vor ihrer Landsfrau Tara Geraghty-Moats.

Die Kombiniererinnen haben nun eine unfreiwillige Wettkampfpause. Bei den Olympischen Winterspielen, die am Freitag in Italien eröffnet werden, sind sie nicht dabei. «Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Phase – vor allem für den Kopf der Mädels», sagte Co-Trainer Tim Kopp im ZDF.