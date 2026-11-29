Die Nordischen Kombinierer zeigen beim Saisonauftakt in Finnland eine starke Leistung. Einen Tag nach David Mach schafft es auch Julian Schmid aufs Podest.

Ruka (dpa) – Julian Schmid hat beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Ruka für den zweiten deutschen Podestplatz gesorgt. Der 27-Jährige kam im Massenstart mit dem 10 Kilometer Langlauf und einem Sprung von der Großschanze auf Rang drei. Am Vortag war David Mach im Einzel-Wettbewerb ebenfalls Dritter geworden. Der Sieg ging an den Norweger Jens Luraas Oftebro.

Schmid war nach dem Langlauf als Siebter auf die Schanze gegangen. Mit einem Sprung auf 142 Meter schob er sich noch auf Rang drei vor. Vinzenz Geiger als Vierter, Richard Stenzel als Sechster und Manuel Faisst auf Rang acht komplettierten den starken deutschen Auftritt in Finnland.

Mach, der am Samstag mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt auf Platz drei und damit erst zum zweiten Mal in seiner Karriere aufs Podium gestürmt war, konnte als 18. dagegen nicht an den starken Auftritt im ersten Saison-Wettkampf anknüpfen.