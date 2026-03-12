Die schwere Verletzung des Nordischen Kombinierers Wendelin Thannheimer überschattete den Wettkampf in Lahti. Nach der Operation gibt es neue Details zu seinem Zustand.

Berlin (dpa) – Nach seinem schweren Sturz in Finnland wird der Nordische Kombinierer Wendelin Thannheimer acht bis zehn Monate keinen Sport treiben können. Wie der Deutsche Skiverband weiter mitteilte, wurde der 26-Jährige am Montag in München am linken Knie operiert.

Wettkämpfe werde er wegen seiner komplexen Verletzung voraussichtlich sogar erst frühestens in einem Jahr wieder bestreiten können, hieß es. «Unser Ziel ist es, dass Wendelin Mitte/Ende nächster Saison auf die Schanzen zurückkehrt», sagte Mannschaftsarzt Lukas Pecher. Damit bestätigten sich die ursprünglichen Prognosen.

Sturz direkt nach der Landung

Thannheimer hatte sich beim Skispringen von der Großschanze am vergangenen Wochenende in Lahti verletzt. Dabei erlitt er einen Riss des linken Kreuzbandes und einen Riss des Außenmeniskus. Der Oberstdorfer war am Freitag voriger Woche bei seinem Sprung direkt nach der Landung gestürzt und hatte humpelnd die Anlage verlassen.

«Den Meniskus konnten sie nähen, das Kreuzband ist geflickt. Die letzte Woche war schon hart, es war nicht einfach, mit dieser Situation umzugehen», wurde Thannheimer in der DSV-Mitteilung zitiert.