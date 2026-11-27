Vinzenz Geiger fehlen nur ein paar Meter zum ersten Podestplatz der neuen Weltcup-Saison. Norwegen feiert einen Dreifacherfolg.

Kuusamo (dpa) – Um lediglich zwei Sekunden hat Vinzenz Geiger beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer das Podest verpasst. Der 29-Jährige belegte beim Compact-Rennen nach einem Sprung und dem abschließenden 7,5 Kilometer Langlauf im finnischen Kuusamo den vierten Rang. Die Norweger feierten einen Dreifacherfolg. Einar Lurås Oftebro, gewann vor seinem Bruder Jens und Sprungsieger Kasper Moen Flatla.

Bereits beim Springen von der Großschanze war Geiger bester DSV-Athlet. Sein Rückstand auf Flatla betrug eine halbe Minute. Nach der ersten Runde nach 2,5 Kilometern hatte der Oberstdorfer zur Spitze aufgeschlossen. Julian Schmidt, der nach dem Springen als 14. gestartet war, hatte seinen Rückstand von 46 Sekunden da bereits halbiert.

Auf dem letzten Anstieg kurz vor dem Ziel konnte Geiger dem Sieger nicht mehr folgen, der seinen Bruder noch abfing. Manuel Faisst zeigte ebenfalls ein starkes Rennen und schob sich noch auf den neunten Rang vor. Schmid verbesserte sich auf den zehnten Platz. David Mach konnte seine gute Ausgangsposition als Zehnter nicht verteidigen und wurde Zwölfter.