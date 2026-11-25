Nach dem Olympia-Aus kämpft die Nordische Kombination um die Existenz. Ein neues Format und eine Social-Media-Agentur sollen helfen, das IOC zu überzeugen. Ein deutscher Athlet übt aber auch Kritik.

Ruka (dpa) – Vor dem Start in die Saison und eine ungewisse Zukunft schildert Nathalie Armbruster ihre Gefühle mit eindrücklichen Worten. «Es gibt Momente, in denen einen das Ganze wieder übermannt. Dann ist man den Tränen nahe oder muss mal wieder ein paar Tränen vergießen – einfach aus Ärger über diese Ungerechtigkeit und um die Angst vor der Zukunft kurz rauszulassen», sagte die beste deutsche Kombiniererin.

Eigentlich versucht die 20-Jährige, das Thema Olympia auszublenden. Nur, wie soll das gelingen? Die Entscheidung, die Nordische Kombination 2030 komplett aus dem Programm der Winterspiele zu nehmen und den Frauen die erstmalige Teilnahme zu verwehren, trifft die Sportart bis ins Mark. Die Existenz der traditionsreichen Disziplin, die seit der erstmaligen Austragung im Jahr 1924 fester Bestandteil der Winterspiele war, ist akut gefährdet.

Sportdirektor: «Werden Einsparungen vornehmen müssen»

Ohne Olympia fehlt nicht nur der wichtigste sportliche Wettkampf. Es fehlt vor allem Geld. Die Sportförderung ist sehr stark auf die Spiele ausgerichtet. Die Saison, die für die Männer an diesem Wochenende in Finnland und für die Frauen eine Woche später in Norwegen beginnt, könnte in dieser Form und mit der aktuellen Finanzierung erst einmal die letzte sein.

«Wir werden um jeden einzelnen Sportler und um jede einzelne Stelle kämpfen. Aber wir werden Einsparungen vornehmen müssen», kündigte der deutsche Sportdirektor Horst Hüttel bereits an. Rund eine halbe Million Euro werde fehlen. Das A-Team der Frauen und Männer wird zusammengelegt. Ein B-Team gibt es in Zukunft nicht mehr. Mit jedem Jahr ohne Olympia-Status wird es für die Kombination schwieriger.

Frenzel: Teilnahme 2030 wäre «ein Wunder»

2034 will, ja muss, man wieder dabei sein. Hüttel hat sogar für die nächsten Winterspiele noch «ein klein wenig Hoffnung». Sollte sich Frankreich als Gastgeber massiv für die Kombination einsetzen, sei eine Teilnahme doch noch möglich, erklärte der 58-Jährige. Wirklich wahrscheinlich scheint das aber nicht. «Für mich wäre es ein Wunder, wenn sich da in Richtung 2030 noch etwas bewegt», sagte Bundestrainer Eric Frenzel.

Vielmehr wird es wohl darum gehen, das Internationale Olympische Komitee (IOC) von einer Wiederaufnahme für die Ausgabe vier Jahre später in den USA zu überzeugen. Fast schon fieberhaft arbeiten Funktionäre daran, die Sportart attraktiver zu gestalten. In diesem Winter soll es erstmals ein sogenanntes «Elimination Race» geben, das an die Sprintrennen im Langlauf angelehnt ist und kurzweiliger sein soll.

Zudem soll eine Social-Media-Agentur helfen, die schon im Fußball mit dem FC Bayern München und der englischen Premier League zusammengearbeitet hat. «Es ist wirklich eine Dynamik zu spüren wie vorher so noch nie», sagte Hüttel.

Schmid übt Kritik

Auch seine Sportlerinnen und Sportler unterstützen Reformen und neue Formate. Olympiasieger Vinzenz Geiger, Weltmeister Julian Schmid und ihre Kollegen machen alles mit, was ihrem Sport helfen könnte. Schmid äußerte jedoch auch Kritik. «Ich finde, dass man uns Athleten allgemein ein bisschen zu wenig mit ins Boot geholt hat in der letzten Zeit», sagte der 27-Jährige. Der Renndirektor des Weltverbandes Fis, Lasse Ottesen, habe sich in diesem Sommer anders als sonst «bei den Athleten überhaupt nicht blicken lassen».

Bei Schmid und seinen Kolleginnen und Kollegen klingt aber auch durch: Bei allem Ärger und bei aller Sorge wollen sie sich die Vorfreude auf die Saison nicht nehmen lassen.

«Wir dürfen verärgert über solche Situationen sein, aber vielleicht aus diesem Ärger auch eine gewisse Energie ziehen, zu sagen: „Hey jetzt erst recht“», sagte Frenzel. «Wir zeigen euch, dass unsere Sportart etwas richtig Cooles ist, dass wir geile Wettkämpfe haben, dass wir Leidenschaft reinbringen.» Was bleibt ihnen auch anderes übrig?