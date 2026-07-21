Noch mehr Glanz und Gloria bei Auftritt und Ausstattung, mehr Finesse im Fahrwerk und mehr Kraft unter der Haube - so will sich Mercedes mit dem Maybach GLS an der Spitze der SUV halten.

Stuttgart (dpa/tmn) – Mercedes poliert seinen luxuriösesten Geländewagen auf: Zum Herbst bringen die Schwaben einen überarbeiteten Maybach GLS in den Handel. Der jetzt in Los Angeles enthüllte Konkurrent von Modellen wie Bentley Bentayga und Rolls-Royce Cullinan soll dabei noch vornehmer werden, beim Fahren mehr Finesse bieten und obendrein an Leistung zulegen. Bestellt werden kann ab Ende Juli, erst dann will Mercedes auch die Preise nennen.

Während sich am Grundkonzept des 5,22 Meter langen Geländewagens mit den beiden feudalen Einzelsitzen im Fond nichts ändert, verspricht Mercedes eine optimierte Geräusch- und Schwingungstilgung sowie eine verfeinerte Lenkung. Außerdem haben sie neue Ledersorten ins Angebot aufgenommen und das Nahtbild aufwendiger gestaltet.

Neues Betriebssystem innen und eine neue Lichtsignatur außen

Wichtigste technische Änderung im Innenraum: Auch im GLS gibt's neue Displays und das neue Betriebssystem MB.OS, das deutlich mehr Apps und Infotainment ermöglicht. Außen soll eine neue Lichtsignatur für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Mehr Souveränität verspricht der überarbeitete V8-Motor: Er leistet 450 kW/612 PS und wird mit einem elektrischen Booster von 17 kW /23 PS ausgestattet, der beim Anfahren und Überholen mithilft. So beschleunigt der 4,0-Liter-Turbo den Koloss jetzt in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 250 km/h.