Thailand hat der Massentourismus fest im Griff. Ganz Thailand? Nein, im Südosten gibt es einen Archipel, auf dem die Tage in tiefer Entspannung so dahin gehen.

Ao Salad (dpa/tmn) – Auf eine ruhige, fast einsame Insel soll unsere Tour gehen? Am Pier in Laem Sok jedenfalls sieht es ganz und gar nicht danach aus: Ein Dutzend voll besetzter Busse aus Bangkok hat einige Hundert Touristen ausgespuckt, die sich am Hafen drängen und mit Bergen von Koffern und Taschen die Fähre nach Koh Kood stürmen.

Doch die Hektik währt nur kurz. Nach knapp einstündiger Fahrt kommt die Insel in Sicht, und am Steg des verträumten Ao Salad, das eher einer Fischerhütte als einem Anlieger für Fähren gleicht, wird klar: Hier sind wir wirklich in einem anderen Stück Thailand angekommen.

Busse gibt es auf Koh Kood (manche sagen auch Ko Kut) nicht, nur ältere Pick-ups, deren Fahrer Besucher und Gepäck einfallsreich auf die Ladeflächen verteilen. «Gut festhalten» ist ein Rat, den jeder beherzigen sollte, wenn es über die engen, kurvigen und holprigen Sträßchen geht.

Unterwegs sehen wir keine Autos, keine Ampeln, keine Supermärkte, keine Leuchtreklamen. Und auch keine großen Urlauber-Burgen. Dafür dichten Dschungel mit Kokosplantagen dazwischen, und – endlich – weite Strände mit kleinen Hotels, von denen keines höher ist als die Palmen drumherum.

Strände wie aus Puderzucker

Unsere Reiseführerin Tip log nicht, als sie Traumbuchten mit Puderzuckersand und türkisblauem Wasser versprach. Auch mitten in der Saison von November bis April, wenn das Wetter trocken und das Meer meist ruhig ist, sind sie nicht überlaufen. Für relative Einsamkeit muss niemand in der Regenzeit kommen. In unserem Urlaubsdomizil, dem «Ajinta Resort», sind selten mehr als 50 Leute am Strand.

Frühmorgendliche Handtuchrennen zu den Liegen kennt man hier wie auf der ganzen Insel nicht. Man genießt den entspannten Start in den Urlaubstag am Frühstücksbuffet, und beendet ihn abends mit einem romantischen Essen am Meer.

Das Programmangebot für die Zeit dazwischen ist überschaubar, aber es passt zum Charme der Insel. Um es abzuspulen, nutzen Koh-Kood-Urlauber am liebsten einen Motorroller. Die gibt es überall auf der Insel für kleines Geld zu mieten.

Auf zwei Rädern sind die schönsten Strände der Insel unkompliziert zu erreichen: Ao Phrao, die Bang Bao Bay oder der Khlong Chao Beach, von dem ein anschließender kurzer Fußmarsch den Fluss entlang zum Wasserfall Khlong Chao führt. In dessen Süßwasserbecken lässt es sich herrlich planschen. Zu Mittag lockt eines der Restaurants in Ao Yai, einem auf Stelzen gebauten Fischerdorf, in dem Fisch und Meeresfrüchte fangfrisch auf den Teller kommen.

Im Reich der toten Seelen

Und irgendwann muss jeder zu den gut im Urwald versteckten Monsterbäumen, eine der Hauptattraktionen auf der Insel. Sai Yai ist der bekannteste der gigantischen Banyanbäume, er steht auf dem Weg zum Wasserfall Huang Nam Khiao im gleichen Wald. Vier Menschen braucht es mitunter, um so einen Baum mit ausgestreckten Armen zu umfassen.

In den Höhlentunnel des gewaltigen Wurzelwerks der uralten Riesen, so erzählen es die Einheimischen, wohnen die Seelen der Frauen, die auf der Insel gestorben sind. Wer mit offenen Augen und Ohren verweilt, ist nah dran, es zu glauben. So mystisch erscheint der Ort.

Und verschlafen ist die Insel, wortwörtlich. Händler machen auch zur Hauptgeschäftszeit auf dem einzigen nennenswerten Markt in der Inselmitte gern mal ein Nickerchen zwischen Gemüse, Früchten, Gewürzen und allenfalls ein paar Buden mit Souvenirs und billigen Lacoste-Imitationen. Von Kunden, die wirklich kaufen möchten, lassen sie sich jederzeit wecken.

Ein Einkaufsparadies ist Koh Kood nicht. Und so werden Besucher von den Händlern, im Gegensatz zu den Einkaufsstraßen in Bangkok oder Pattaya, ganz sicher nicht belästigt. Die Dinge ruhig anzugehen entspricht der Mentalität auf der ganzen Insel. Entspannungssuchende Besucher tun gut daran, sich anstecken zu lassen.

Glücksgefühle in der Hängematte

Und das Nachtleben? Das gibt es – allerdings nur, wenn man den Gitarrenspieler am Lagerfeuer, die eher dezente Musik an der Strandbar und die betörend schönen Sonnenuntergänge im Meer dazu zählt. Koh Kood ist, wie es in einem Reiseführer trefflich heißt, kein Ort für Partygänger, wohl aber ein Refugium für alle, die mit einem Buch in der Hängematte und dem Rauschen von Meer und Palmen glücklich sind.

Nicht viel anders sieht es auf den kleinen Nachbarinseln Koh Mak, Koh Kham und auf dem großen Koh Chang aus, das vor allem von thailändischen Urlaubern geschätzt wird. Wer ein Mittelding zwischen totaler Ruhe und touristischem Trubel sucht, könnte auf Koh Lan fündig werden.

Dass dort mehr los ist, lässt sich allein geografisch erklären. Anders als die weiter südlich gelegenen «Ruhe»-Inseln unweit der Grenze zu Kambodscha in der abgelegenen Provinz Trat, ist es nach Koh Lan nur eine knappe Stunde Bootsfahrt von der Urlaubermetropole Pattaya aus.

So bietet Koh Lan einen Mix aus allem: Es gibt schrille Bars und laute Discos, aber auch ein paar halbwegs ruhige Strände. Wenn dort am Abend die Ebbe einsetzt, die Hotelrestaurants auf eilig aufgestellten Tischchen im Watt das Essen servieren und Feuerschlucker als Dreingabe ihre Show präsentieren, sieht es auch dort sogar kurz nach einem romantisch-entspannten Inselurlaub aus.

Aber nur kurz. Reiseführerin Tip lächelt wissend und zeigt uns einen vielsagenden Aushang in der Hotellobby: Wer ein Betttuch zerreißt, so ist da in drei Sprachen zu lesen, hat 200 Baht zu zahlen, die kaputte Fernbedienung kostet 300, eine zerstörte Lautsprecherbox 2.000 Baht. Wirklich ruhig und friedlich scheint es im Urlaub auf Koh Lan also nicht immer zuzugehen – anders als auf dem verschlafenen Koh Kood und seinen Schwestern.

Links, Tipps, Praktisches:

Anreise: Ab Frankfurt und München gibt es Nonstop-Flüge nach Bangkok, mit Lufthansa, Condor oder Thai Airways (lufthansa.com; condor.com; thaiairways.com). Von dort starten Inlandsflüge nach Trat. Die Fähre nach Koh Kood fährt am Laem-Sok-Pier ab. Verschiedene Anbieter fahren auch von Bangkok oder Pattaya auf die Insel, etwa Seudam (seudamgo.com) oder Koh Kood Catamaran (kohkoodcatamaran.com).

Einreise: Deutsche Staatsbürger brauchen einen Reisepass, der bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig ist. Für Aufenthalte von bis zu 30 Tagen ist kein Visum nötig. Jeder Gast muss die Thailand Digital Arrival Card ausfüllen, dies ist frühestens drei Tage vor Einreise möglich.

Sicherheitshinweis: Es gibt wegen politisch-militärischer Spannungen laut Auswärtigem Amts eine Teilreisewarnung für Thailand, die das Grenzgebiet zu Kambodscha in einem Umkreis von 20 Kilometern betrifft. Koh Kood liegt zwar relativ nahe an der kambodschanischen Grenze, ist aber von der Warnung nicht betroffen und gilt als sicher.

Beste Reisezeit: Von November bis Februar herrscht auf der Insel trockenes, meist sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen. Von April bis November ist Regenzeit mit Einschränkungen im Bootsverkehr und Hotelbetrieb.

Geld: Währung ist der thailändische Baht, ein Euro entspricht ungefähr 37,5 Baht. Für die Inseln empfiehlt sich Bargeld, da es dort nur wenige Geldautomaten gibt. Auch Kreditkarten werden nicht überall akzeptiert.

Weitere Infos: tourismthailand.org/Attraction/ko-kut