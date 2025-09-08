Carlos Alcaraz gewinnt das US-Open-Endspiel gegen Jannik Sinner. Die Presse schwärmt von seiner Spielstärke und seiner Variation.

New York (dpa) – Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz gewinnt in vier Sätzen das Finale der US Open und löst seinen italienischen Endspiel-Kontrahenten Jannik Sinner als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ab. Sogar die italienische Presse schwärmt von Alcaraz' «Magie» und von einem perfekten Abend für den Champion.

Spanien

«Marca»: «Er ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden, denn er übertrifft die Zahlen der Großen Drei.»

«Mundo Deportivo»: «Im Finale verlor er zwar einen Satz, seinen einzigen des Turniers, dominierte das Spiel aber mit einer Spielstärke, die manchmal das Niveau seines Rivalen, des Italieners Jannik Sinner, beleidigte.»

Italien

Corriere dello Sport»: «Der beste Spieler hat gewonnen, zumindest heute Abend. Carlos Alcaraz ist die neue Nummer eins der Welt: Es musste früher oder später passieren, und heute Abend ist es passiert.»

«Tuttosport»: «Ein perfekter Abend für Carlos Alcaraz! »

«Corriere della Sera»: «Er kam mit einem Koffer voller Magie aus Murcia und präsentierte sie unter dem geschlossenen Dach.»

USA

«The Athletic»: «Seit er vor vier Jahren an die Spitze des Sports stürmte, ist ziemlich klar, dass das Einzige, was Alcaraz stoppen kann, Alcaraz ist. Sogar der Top-Level-Sinner ist einen Tick unter dem Top-Level-Alcaraz.»

Schweiz

«Blick»: «Wachablösung – Alcaraz stürzt Sinner vom Tennisthron»

«Tagesanzeiger»: «Brillanter Alcaraz erringt seinen sechsten Grand-Slam-Titel!»