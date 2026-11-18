So ein Glück: Koffein ist in der Schwangerschaft nicht tabu. Unbegrenzt viel Kaffee sollten sich werdende Mamas aber nicht einverleiben. Und aufgepasst: Auch Schokolade zahlt aufs Koffein-Konto ein.

Bonn (dpa/tmn) – Gute Nachrichten: Schwangere müssen auf ihr geliebtes Kaffeeritual nicht verzichten. Zwar findet Koffein über die Plazenta den Weg zum ungeborenen Kind, das den Stoff selbst noch nicht abbauen kann. Nimmt die Mutter moderate Mengen Koffein zu sich, sind sie das für das ungeborene Kind kein Problem. Das Netzwerk «Gesund ins Leben» verweist auf die entsprechende Datenlage.

Zwei Espresso am Tag? Kein Problem

Aber was genau heißt moderat? Bis zu 200 Milligramm Koffein am Tag sind dem Netzwerk zufolge in der Schwangerschaft in Ordnung. Umgerechnet sind das:

zwei Tassen Filterkaffee (jeweils 200 Milliliter) oder

zwei Tassen Espresso (jeweils 60 Milliliter) oder

vier Tassen schwarzer Tee (jeweils 200 Milliliter)

Gut zu wissen, wenn Schwangere im Kopf ihre Koffein-Bilanz überschlagen: Der Wachmacher steckt nicht nur in Kaffee und Tee, sondern auch in Schokolade – und zwar vor allem in solcher mit einem hohen Kakaoanteil. Eine halbe Tafel Zartbitterschokolade (50 Gramm) kommt im Schnitt auf 25 Milligramm Koffein, dieselbe Menge der Vollmilchvariante auf 10 Milligramm.

Energydrinks oder Tonic Water? Lieber lassen

Und was ist mit Energydrinks? Auf sie verzichten Schwangere laut dem Netzwerk lieber. Hintergrund der Empfehlung ist nicht allein der hohe Koffeingehalt, sondern auch, dass Wechselwirkungen zwischen typischen Inhaltsstoffen wie Taurin und Inosit nicht vollständig geklärt sind.

Auch auf Tonic Water und Bitter Lemon hingegen sollten Schwangere verzichten. Sie enthalten kein Koffein, aber Chinin, einen bitteren Geschmacksstoff. Er kann sich auf das Kind auswirken: Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) verweist auf einen Fall, bei dem eine Schwangere täglich über einen Liter Tonic Water getrunken hatte. Kurz nach der Geburt war bei ihrem Kind ein nervöses Zittern zu beobachten, zudem ließ sich in dessen Urin Chinin nachweisen.

Cola hingegen darf in der Schwangerschaft auch mal sein: Eine Dose von 330 Millilitern kommt auf etwa 35 Milligramm Koffein.