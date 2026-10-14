Miami (dpa) – NFL-Star Tyreek Hill ist im Zivilprozess gegen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Keeta Vaccaro in zwei Fällen der Körperverletzung für schuldig erklärt worden. In acht weiteren Anklagepunkten sprach ihn die Jury in Miami frei. Der 32-Jährige, der zuletzt bei den Footballern der Miami Dolphins unter Vertrag stand, hatte sich unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und fortgesetzter häuslicher Gewalt verantworten müssen.

Hill muss an Vaccaro 500.000 US-Dollar zahlen. Die zwei Vorfälle, für die der Wide Receiver schuldig gesprochen wurde, hatten sich im Januar 2024 und im April 2025 ereignet. Ob und wann Hill in die nordamerikanische Profiliga NFL zurückkehrt, ist offen. Aktuell ist er ohne Club und arbeitet noch an einem Comeback, nachdem er sich im September des vergangenen Jahres schwer am Knie verletzt hatte. Mit den Kansas City Chiefs gewann er 2019 den Super Bowl.