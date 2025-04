Nach einer Rekordpleite zu Beginn der Halbfinal-Serie sind die Kölner Haie in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga nun auf Finalkurs. In Partie vier gegen Ingolstadt überragt ein Akteur.

Köln (dpa) – Die Kölner Haie stehen kurz vor dem ersten Finaleinzug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seit elf Jahren. Im vierten Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie gegen Hauptrundensieger ERC Ingolstadt gewannen die Rheinländer mit 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). In der Best-of-seven-Serie liegen die Haie nun mit 3:1-Siegen vorn, nur ein weiterer fehlt Köln noch.

Maximilian Kammerer (15. Minute) und Gregor MacLeod (50.) erzielten die Treffer für Köln, Leon Hüttl (53.) konnte für die immer wieder anstürmenden Ingolstädter spät nur noch verkürzen. Überragender Akteur war Haie-Torhüter Julius Hudacek, der 43 Schüsse auf sein Tor parierte. Im Mitteldrittel rettete auch zweimal der Pfosten für die Kölner.

Titelverteidiger Berlin wartet im Finale

Zu Beginn der Serie hatten die Kölner mit einem 0:7 noch die höchste DEL-Niederlage in einem Playoff-Halbfinale kassiert. Danach haben sie nun drei Spiele in Serie gewonnen. Die fünfte Partie findet am Freitag (19:00 Uhr/Magenta Sport) wieder in Ingolstadt statt.

Mit Titelverteidiger Eisbären Berlin steht ein Finalist bereits fest. Der Hauptstadt-Club hatte sich in der anderen Halbfinal-Serie gegen die Adler Mannheim überlegen mit 4:0 durchgesetzt.