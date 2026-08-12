Über 50 Meter Schmetterling ist Sarah Sjöström unschlagbar. Die Schwedin hat bei Europameisterschaften nun so oft Gold geholt wie eine deutsche Schwimm-Legende.

Paris (dpa) – Schmetterlingsschwimmerin Angelina Köhler hat bei der EM eine Medaille über 50 Meter verpasst. Die 25-Jährige belegte im Finale auf ihrer Nebenstrecke den sechsten Platz. Zur Europameisterin krönte sich die Schwedin Sarah Sjöström. Die 32-Jährige holte ihren 18. EM-Titel und zog damit mit der deutschen Schwimm-Ikone Franziska van Almsick gleich. Keine Schwimmerin hat mehr Goldmedaillen bei Europameisterschaften gewonnen.

Die dreimalige Olympiasiegerin Sjöström setzte sich vor der Belgierin Roos Vanotterdijk und ihrer schwedischen Landsfrau Sara Junevik durch. Ihre Leistung ist auch deshalb besonders beeindruckend, weil sie erst in diesem Frühjahr aus einer Babypause zurückgekehrt ist. Vor nicht einmal einem Jahr brachte Sjöström ihren Sohn Adrian zur Welt.