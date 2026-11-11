Guinness landet nicht nur im Glas, sondern mit Beef auch im Schmortopf. Traditionelles Guinness Stew braucht Zeit und das richtige Stück Rindfleisch. Kochlehrer Ian Devine erklärt, worauf es ankommt.

Dublin (dpa/tmn) – Sie möchten sich Irland auf den Teller holen? Da ist ein Guinness Stew genau die richtige Wahl. Dieses Gericht, das sich als Guinness-Schmortopf übersetzen lässt, stammt von Ian Devine. Er leitet die Kochschule «Howth Castle Cookery School» auf einer Burg auf der Halbinsel Howth nordöstlich von Dublin und erklärt, wie es geht:

Zutaten für 4-5 Personen

1 kg Rindfleisch, das sich zum Schmoren eignet (laut Devine aus dem Vorderviertel der Rinderhälfte, wie z. B. unterer Nacken und Schulter – niemals ein Filet, das sei Verschwendung, so der Experte)

3 Möhren

2 Selleriestangen

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

500 ml Guinness (aus der Flasche oder Dose)

150 ml Rinder- oder Hühnerbrühe

4 EL Tomatenmark

Lorbeerblätter

3 EL Weizenmehl

Getrockneter Thymian

Pfeffer

Salz

Öl

Petersilie

Plus Zutaten für ein einfaches Kartoffelpüree

Zubereitung

Zu Beginn schneidet man das Rindfleisch in Stücke, wie man es von Gulasch kennt. In eine Schüssel geben, zusammen mit dem Mehl und je einer Prise Salz und Pfeffer vermischen. Eine Bratpfanne bei mittlerer Hitze erhitzen und das Rindfleisch in Öl portionsweise von allen Seiten anbraten, anschließend kommt der Inhalt in einen großen Schongarer («Slow Cooker»). Das ist ein elektrischer Kochtopf, der Lebensmittel über mehrere Stunden bei niedrigen Temperaturen unter dem Siedepunkt schonend gart. Alternativ kann man einen normalen Topf auf kleinster Stufe sanft köcheln lassen. In die zuvor genutzte Pfanne die gewürfelten Zwiebeln, gehackten Knoblauch und Möhrenstücke für 3-4 Minuten anbraten. Diese dann ebenfalls in den Schongarer geben. Nun das Guinness hinzugeben, die Brühe, das Tomatenmark, Thymian und 2 Lorbeerblätter. Bedecken und etwa 3 Stunden langsam köcheln lassen, aber vor allem gegen Ende kontrollieren, denn: «Sollte der Guinness-Schmortopf nach zweieinhalb Stunden zu flüssig sein, den Deckel abnehmen und simmern lassen, bis die richtige Konsistenz erreicht ist», so Devine. Das Gericht ist, wie schon erwähnt, mit einem Gulasch vergleichbar.

Serviervorschlag, Deko und Getränkebegleitung

Auf einem Bett aus Kartoffelpüree servieren und mit Lorbeerblättern und Petersilie dekorieren. Flüssiger Begleiter kann ein Guinness oder ein trockener Rotwein sein, z. B. ein Merlot.