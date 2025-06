East Rutherford (dpa) – Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel hat nach seinem schweren Zusammenprall beim 0:0 gegen Fluminense Rio de Janeiro bei der Club-WM Entwarnung gegeben. Der Schweizer war am Dienstag im ersten Gruppenspiel der Dortmunder mit seinem Gegenspieler Everaldo zusammengestoßen und einige Zeit lang benommen liegen geblieben, hatte aber weiterspielen können.

«Meine Atmung war komplett weg. Es klingelt schon etwas, aber es ist okay» sagte Kobel zu der Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit, als beide Spieler ineinander gelaufen waren. «Ich habe super Glück gehabt. Er hat mich hauptsächlich an der Brust getroffen. Wenn er mich am Kopf trifft, habe ich ein größeres Problem.»

Für den weiteren Turnierverlauf rechnet der 27-Jährige indes nicht mit größeren Konsequenzen. «Ich würde mir keine größeren Gedanken machen. Das Wichtigste ist, dass der Kopf verschont wurde.»

Das nächste Gruppenspiel der Dortmunder steht am Samstag in Cincinnati (18.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika an.