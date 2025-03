Dortmund (dpa) – Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer wird Borussia Dortmund länger fehlen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler muss wegen einer Knieverletzung in den kommenden vier Wochen ein Rehatraining absolvieren, teilte der BVB auf der Plattform X mit.

Damit verpasst der 30-jährige Sabitzer auch die beiden anstehenden Länderspiele der Österreicher. Das Team von Trainer Ralf Rangnick spielt in den Playoff-Duellen am Donnerstag und Sonntag gegen Serbien um die Rückkehr in die Liga A der Nations League.

Sabitzer hatte sich im Bundesliga-Spiel bei seinem Ex-Club RB Leipzig das rechte Knie verdreht und musste nach gut einer halben Stunde ausgewechselt werden. Sabitzer war zuletzt unter BVB-Trainer Niko Kovac wieder regelmäßig Stammspieler. Auch in den Achtelfinal-Spielen der Champions League gegen OSC Lille (1:1/2:1) stand er jeweils 90 Minuten auf dem Platz.