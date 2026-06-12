Fast zweieinhalb Stunden lang wehrt sich die DVV-Auswahl gegen den Weltmeister. Es wäre mehr möglich gewesen.

Ottawa (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League trotz einer starken Leistung gegen Weltmeister Italien verloren. Das 1:3 (20:25, 25:20, 21:25, 31:33) bei dem Turnier in Kanada war nach dem 3:2-Auftakterfolg über die Gastgeber die erste Niederlage für die DVV-Auswahl. Nächster Gegner ist bereits heute Abend (22.00 Uhr/ZDF-Livestream) das Team der USA.

Zumindest einen entscheidenden fünften Satz verpasste die deutsche Mannschaft gegen Italien. Im spannenden vierten Durchgang konnten die Schützlinge des neuen Bundestrainers Massimo Botti fünf Satzbälle nicht nutzen. Beste Punktesammler in Ottawa war Tobias Brand mit 17 Zählern, Erik Röhrs markierte 12 Punkte.

Bundestrainer: Können auf diesem Niveau mithalten

«Zufrieden kann ich nicht sein, aber ich bin stolz auf mein Team. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Gegen ein so starkes Team wie Italien muss man seine Chancen nutzen, wenn sie sich bieten», sagte Botti nach dem Duell mit seinen Landsleuten. «Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir auf diesem Niveau mithalten können.»

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Saison-Höhepunkt für die deutschen Männer ist die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien vom 9. bis 26. September.