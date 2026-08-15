Wenn's heiß ist, schwört man in Polen auf Chlodnik, eine Rote-Bete-Kaltschale. Rezeptentwicklerin Doreen Hassek nennt ihre Version sogar «Fashionqueen» - denn keine Suppe sonst leuchtet so pink.

Berlin (dpa/tmn) – Diese Suppe vereint ziemlich viel von dem, was ich liebe: jede Menge frisches Gemüse, Kartoffeln, Eier, Dill – und natürlich mein Lieblingsgemüse Rote Bete. Dazu Vitamine, Proteine, wenig Kalorien und ein leckerer Geschmack. Und dann wäre da noch die Farbe: Knallpink! Damit ist diese Suppe quasi die kleine «Fashionqueen» unter den Sommergerichten. Optisch passen wir also schon mal perfekt zusammen.

Kalte Suppen sind nicht jedermanns Sache? Gebt dieser hier trotzdem eine Chance. Denn wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, gibt es kaum etwas Erfrischenderes. Ich habe sie mir neulich zum ersten Mal gemacht – und offenbar direkt einen kleinen Fehler begangen: Ich konnte einfach nicht aufhören zu essen. Erst war der Bauch vollends glücklich, am Ende aber auch ziemlich voll und etwas beleidigt aufgrund der Menge. Könnt Ihr eher stoppen? Probiert's aus!

Zutaten für 4 Personen:

500 g vakuumierte Rote Bete

1,5 L Kefir

2 Frühlingszwiebeln

1 Salatgurke

1 Bund Radieschen

1 Bund Dill

2 Knoblauchzehen

Saft einer großen Zitrone

Salz und Pfeffer

1 EL Senf

1 TL Honig

Etwas Kresse zum Bestreuen

4 große gekochte Kartoffeln

8 wachsweich gekochte Eier

Zubereitung:

Die Frühlingszwiebel, die Gurke und die Radieschen mundgerecht kleinschneiden und ab damit in eine große Schüssel. Nun die Rote Bete grob raspeln, den Dill waschen, hacken und beides zum Gemüse in die Schüssel geben. Ebenfalls mit in diese Schüssel kommt: der Kefir, die gepressten Knoblauchzehen, der Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Senf und Honig. Einmal gut umrühren, abschmecken und auf 4 Teller verteilen. Die gekochten Eier halbieren und die gekochten Kartoffeln in mundgerechte Stücke schneiden. Die Suppe damit toppen und mit der Kresse bestreuen. Lasst es euch schmecken, aber schlingt bitte nicht so wie ich.

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