Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg muss weiter ohne Topstürmer Stefanos Tzimas auskommen. Der Grieche werde im Heimspiel gegen den SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wie schon in den vergangenen Wochen wegen Rückenproblemen fehlen. Trainer Miroslav Klose sagte, dass der 19-Jährige unter der Woche den maladen Muskel gespürt habe und deshalb etwas kürzertreten musste. «Wir hoffen auf nächste Woche», sagte der Coach über ein Tzimas-Comeback nach mehr als einem Monat Pause.

Beim fränkischen Fußball-Zweitligisten steht die Partie ganz im Zeichen der 125-Jahr-Feier. Neben dem umfangreichen Rahmenprogramm soll auch die Vorstellung auf dem Platz für Freude sorgen. «Wir wollen den Fans einen Grund liefern, das Jubiläum mit einem Sieg zu feiern», sagte Klose.

Klose vor Duell mit Aufstiegsanwärter: «Es kann alles passieren»

Zuletzt hatten der «Club» geschwächelt und in fünf Liga-Partien nur einen Sieg und vier Punkte geholt. Am vorigen Wochenende gab Nürnberg in Düsseldorf eine 3:0-Führung aus der Hand und spielte nur 3:3. So vergrößerte sich der Abstand auf die Aufstiegszone auf fünf Zähler. Elversberg indes hat gute Chancen auf die Bundesliga – die Saarländer wiesen vor dem drittletzten Spieltag nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang auf.

«Das sind zwei gute Mannschaften, es kann alles passieren», prognostizierte Klose. Für sein Team gelte es, an viele gute Leistungen im Max-Morlock-Stadion in dieser Saison anzuknüpfen. Das Jubiläum könne extra motivieren. «Wir wollen es einfach nur genießen», unterstrich der Weltmeister von 2014.