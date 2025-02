Klose setzt Nürnberger Klettertour nach späten Toren fort

Der 1. FC Nürnberg rennt gegen den SSV Ulm lange vergeblich an, auch noch in Überzahl. Doch dann schlägt der beste Mann auf dem Platz traumhaft zu.

Nürnberg (dpa) – Miroslav Klose pirscht sich mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga immer weiter an die Aufstiegszone heran. Der «Club» feierte nach späten Toren beim 2:0 (0:0) gegen den lange alles verteidigenden SSV Ulm 1846 den dritten Sieg nacheinander.

Zum Matchwinner wurde der beste Mann auf dem Platz: Casper Jander schoss den Ball in der 86. Minute nach zwei Pirouetten aus 16 Metern wuchtig in den Winkel. Da jubelte auch Coach Klose an der Seitenlinie enthusiastisch mit. In der Nachspielzeit erhöhte noch der eingewechselte Janis Antiste (90.+3).

Gelb-Rot nach Schwalbe für Ulm

Den Weg zum Nürnberger Heimsieg ebnete vor 29.355 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion allerdings ein Ulmer. Der schon mit Gelb vorbelastete Maurice Krattenmacher leistete sich in der 59. Minute eine Schwalbe im Nürnberger Strafraum. Er war vom Gegenspieler nicht berührt und gefoult worden. Schiedsrichter Richard Hempel zeigte Krattenmacher Gelb-Rot.

In Überzahl dominierte Kloses Team gegen die kompakt verteidigenden Ulmer, die sogar durch Oliver Batista Meier hätten führen können. Er scheiterte bei der besten Gäste-Chance an «Club»-Torwart Jan Reichert (47.).

In den Fokus rückte in der letzten halben Stunde Gäste-Torwart Christian Ortag. Er parierte Schüsse von Jens Castrop (65.), Berkay Yilmaz (66.) und Tim Drexler (84.). Klose wollte den Sieg erzwingen und verstärkte die Offensive mit Winter-Zugang Antiste. Der Joker traf auch prompt noch nach Janders Traumtor.