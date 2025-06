Leipzig (dpa) – David Wagner wird neuer Nachwuchsleiter bei RB Leipzig. Der 53-Jährige folgt auf Manuel Baum, der den Club aus persönlichen Gründen überraschend zum Saisonende verlässt. «In den vergangenen Monaten haben wir in der Akademie wichtige Weichen gestellt, zusammen mit David Wagner möchten wir in erster Linie die Durchlässigkeit in den Profibereich dauerhaft und nachhaltig verbessern», sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig.

Wagner und Klopp spielten zusammen in Mainz

Wagner, der seit seinem Abschied von Norwich City im Mai 2024 ohne Job war, referierte zuletzt schon in Leipzig beim Wings-Cup zusammen mit Jürgen Klopp über Themen wie Nachwuchsentwicklung und Wechsel in den Profibereich.

Beide Trainer kennen sich bereits aus Mainzer Bundesliga-Zeiten, wo sie zusammen für den FSV auf dem Platz standen. Wagner war später sogar Trauzeuge von Klopp bei dessen Hochzeit. Nun holte der als Head of Global Soccer beim Red-Bull-Konzern tätige Klopp seinen einstigen Weggefährten und Freund zum Club nach Leipzig.

Erfolg mit Huddersfield Town

Auch in England kreuzten sich die Wege. Von 2015 bis Anfang 2019 trainierte Wagner Huddersfield Town und stieg mit dem Club 2017 in die Premier League auf, wo er auf Klopp und den FC Liverpool traf. Zur Saison 2019/2020 übernahm Wagner das Team des FC Schalke 04, musste aber in der folgenden Saison nach 18 sieglosen Spielen in Serie gehen.

Im Sommer 2021 wurde er Cheftrainer beim Schweizer Meister Young Boys Bern und wurde dort als Tabellen-Zweiter vorzeitig freigestellt. Beim englischen Zweitligisten Norwich City fing Wagner im Januar 2023 an und wurde dann auch dort beurlaubt.