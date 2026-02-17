Jürgen Klopp ist unterwegs in Italien. Der langjährige Fußball-Trainer macht beim Biathlon in Antholz Station. Schon am Tag davor traf er im Deutschen Haus auf Boris Becker.

Antholz (dpa) - Jürgen Klopp hat seinen Olympia-Besuch beim Biathlon genossen. Gemeinsam mit der norwegischen Legende Ole Einar Björndalen (52) verfolgte der 58-Jährige den Staffel-Wettkampf im italienischen Antholz und ließ sich bereitwillig viel erklären. Vor der Schlussrunde mit der Entscheidung um Gold läutete Klopp motiviert die Glocke. Zuvor hatte er schon am Schießstand mitgefiebert, durfte aber keinen deutschen Erfolg bejubeln.

Nach 4 x 7,5 Kilometern siegte Frankreich vor Norwegen und Schweden, das deutsche Quartett ging auf Rang vier leer aus. Recht schnell nach Ende des Rennens verschwand Klopp in den unterirdischen Gängen des Stadions wieder.

«Ich freue mich riesig darauf. Das ist meine erste Erfahrung bei Olympischen Winterspielen», sagte Klopp bei seiner Ankunft in Antholz dem norwegischen Sender TV2. Seit drei Jahren habe Klopp schon eine Einladung zum Biathlon, erzählte der achtmalige Olympiasieger Björndalen.

Zwei Wochen vor dem Start der Winterspiele habe sich Klopp entschieden, in Antholz vorbeizuschauen. Björndalen half dann bei der Organisation. 2019 hatte Björndalen dem damaligen Fußballtrainer Klopp beim FC Liverpool besucht und dort unter anderem eine Tour im Stadion bekommen.

Klopp beim Biathlon, Becker beim Eishockey

Klopp, der als «Global Head of Soccer» für den Fußball bei Red Bull zuständig ist, war schon am Montag bei den Winterspielen zu Gast. Er hatte am Abend bereits das Deutsche Haus in Cortina d'Ampezzo besucht und dort auch Boris Becker getroffen. Die Tennislegende hatte sich am Wochenende in Mailand das Spiel der deutschen Eishockey-Männer gegen die USA angesehen.