Gerade wird über den Nations-League-Erfolg gejubelt, da startet die Vorbereitung auf das nächste große Turnier. Jetzt stehen die Töpfe für die Quali-Lose zur EM fest. Jürgen Klopp hat einen Bonus.

Nyon/Belfast (dpa) – Jürgen Klopp geht auf dem Weg zur EM 2028 den Topteams aus Spanien, England, Frankreich und Portugal aus dem Weg. Auch ein schnelles Wiedersehen mit den Niederlanden oder Griechenland ist in der Qualifikation für die Fußball-Nationalmannschaft nicht möglich.

Nach dem berauschenden 5:0 gegen Oranje zum Jahresabschluss kennt der Bundestrainer jetzt die möglichen Konstellationen für den Weg zur Endrunde im übernächsten Sommer in England, Wales, Schottland und Irland.

Auslosung in Belfast

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 6. Dezember (18.00 Uhr) in Belfast stehen die Lostöpfe nämlich fest. Maßgeblich für die Einteilung ist das Abschneiden in der Nations League, und da gehört die DFB-Elf als Gruppensieger der A-Liga zu den zwölf besten Teams in Topf 1.

Echte Kracher warten demnach nicht auf Klopp. Österreich und die Schweiz sind die wohl stärksten möglichen Kontrahenten aus Topf 2. In Topf 3 wären Schottland oder Polen eher unangenehme Gegner. Möglich ist aber auch eine ultraleichte Gruppe mit den gerade zweimal bezwungenen Serben, Island, San Marino und Liechtenstein.

Die Lostöpfe für die EM-Qualifikation 2028

Topf 1: DEUTSCHLAND, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Belgien, Niederlande, Norwegen, Italien, Kroatien, Griechenland, Dänemark

Topf 2: Türkei, Tschechien, Serbien, Wales, Österreich, Schweiz, Nordirland, Ungarn, Schweden, Bosnien-Herzegowina, Irland, Slowenien

Topf 3: Kosovo, Schottland, Nordmazedonien, Ukraine, Georgien, Israel, Polen, Rumänien, Albanien, Montenegro, Slowakei, Island

Topf 4: Estland, Belarus, Finnland, San Marino, Zypern, Armenien, Lettland, Moldau, Färöer, Kasachstan, Bulgarien, Luxemburg

Topf 5: Malta, Andorra, Gibraltar, Aserbaidschan, Litauen, Liechtenstein

Komplizierter Modus

Gelost werden in Belfast sechs Vierer- und sechs Fünfergruppen. Die zwölf Gruppensieger und acht besten Gruppenzweiten lösen das EM-Ticket direkt. Im März 2028 werden noch Playoffs gespielt, bei denen zwischen vier und zwei Tickets vergeben werden. Die Anzahl hängt davon ab, ob alle vier Gastgeber sich direkt qualifiziert haben. Bis zu zwei von ihnen können nach Abschluss der Quali-Runde ein Freilos von der UEFA bekommen.

Die Ausscheidungsrunde beginnt im März 2027. Deutschland spielt dann noch das Viertelfinale der Nations League. Der Gegner hierfür (Spanien, Belgien oder Norwegen) wird am Freitag (12.00 Uhr) gezogen. Deswegen steigt Klopp frühestens im Juni in die EM-Quali ein, sollte das K.-o.-Duell verloren gehen. Erst im September beginnt der Weg zum Turnier, wenn man das Final Four der Nations League im Juni erreicht.

Losen mit Platzhaltern

Diese vielen Bedingungen führen dazu, dass Deutschland in Belfast sogar als Platzhalter zwei Gruppen zugelost wird. Einer für den Fall eines erfolgreichen Fortgangs in der Nations League. Dann kommt man in eine Vierergruppe. Die andere Gruppe wir konkret im Fall des Ausscheidens im Viertelfinale. Dann können es drei oder vier Gegner für Klopp in der Gruppe sein. Das gleiche Qualifikationsprinzip galt auch schon auf dem Weg zur WM 2026.