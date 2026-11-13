Zuletzt als Kind Trampolin gehüpft? Das lässt sich ändern - in vielen Fitnessstudios gibt es Rebounding-Kurse. Eine Fitnesstrainerin verrät, worauf es beim Work-out auf dem Mini-Trampolin ankommt.

Saarbrücken (dpa/tmn) – Sie wollen mehr Cardio machen, aber Joggen ist Ihnen zu langweilig? Dann könnte Rebounding Ihre Fitness-Lösung sein.

Hinter dem Trendsport (von engl. «rebound» für zurückfedern) verbirgt sich ein Work-out auf einem Mini-Trampolin. Keine Sorge, wenn Sie jetzt an einen Salto denken müssen – akrobatisch wird's beim Rebounding nicht. «Anders als beim klassischen Trampolinspringen geht es nicht um möglichst hohe Sprünge», sagt die Fitnesstrainerin Katja Traxel, Dozentin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

Vielmehr geht es um verschiedene Schritt- und Sprungfolgen, passend zum Rhythmus der Musik zu kleinen Choreographien angeordnet. Teil einer Rebounding-Klasse sind zudem oft auch Kraftübungen, bei denen das Mini-Trampolin einbezogen wird – etwa, indem man eine Plank mit den Unterarmen auf dem Sprungtuch hält.

Was bringt Rebounding?

Der Expertin zufolge ist Rebounding ein «umfassendes Ganzkörpertraining». Beansprucht und trainiert wird nicht nur das Herz-Kreislauf-System und damit die Ausdauer. Auch die Muskeln in Beinen und Rumpf sowie Gleichgewicht und Koordination werden gefordert.

Was muss ich vor der ersten Rebounding-Kursstunde wissen?

Bequeme Kleidung und ein gut stützender Sport-BH: So ist man gut gekleidet fürs erste Mal auf dem Mini-Trampolin. «Gesprungen wird barfuß oder in Schuhen, näheres klärt der Kursanbieter», sagt Katja Traxel. Also gilt: vorher schlaumachen.

Es schadet auch nicht, ein Handtuch und eine Wasserflasche mitzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schweiß läuft, ist hoch. Wer bislang ein Sportmuffel war, muss sich aber nicht sorgen: «Rebounding lässt sich grundsätzlich an verschiedene Fitnesslevel anpassen», so die Expertin.

Mit der richtig Technik auf dem Trampolin muss man sich womöglich erstmal vertraut machen: Entscheidend ist, die Füße beim Springen und Bouncen (also beim Federn, ohne dass die Füße abheben) möglichst tief in das Sprungtuch zu drücken. Auch wenn der Beat der Musik es ganz schön eilig hat: «Technik geht vor Tempo, lieber sauber federn als schnell springen», rät Katja Traxel.

Was, wenn ich einen eher schwachen Beckenboden habe?

Wer nicht den stärksten Beckenboden hat, verliert bei intensiven Sprüngen schnell mal ungewollt ein paar Tropfen Urin. Tipp: lieber vor Kursbeginn kurz auf die Toilette huschen, damit die Blase möglichst leer ist.

Wer größere Beckenbodenprobleme hat, lässt am besten ärztlich bzw. physiotherapeutisch abklären, inwiefern Rebounding sinnvoll ist. Oft lässt sich das Training anpassen – etwa indem man auf besonders hohe, intensive Sprünge verzichtet.

In der Schwangerschaft und nach einer Geburt gilt ohnehin: Rebounding nicht ohne grünes Licht von Arzt oder Ärztin. Auch bei ausgeprägten Gleichgewichtsproblemen oder Herz-, Gelenk- und Rückenbeschwerden ist ärztliche Rücksprache wichtig, so Traxel.