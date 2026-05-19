Kleiderbügel, Duschringe, Korken: Ihnen allen kann man draußen ein zweites Leben schenken - als kleine Helfer im Garten. So geht's.

Köln (dpa/tmn) – Von drinnen nach draußen: Manche ausgedienten Stücke aus dem Haushalt machen sich gut auf dem Balkon oder im Garten. Drahtkleiderbügel etwa. Aus ihnen kann man der DIY Academy zufolge nämlich Rankhilfen für schwere Kletterpflanzen basteln.

Neben den Bügeln brauchen Sie demnach dafür noch Korkenstücke und Dübel. Mit letzteren lassen sich die Bügel dann an Wände oder Mauern festschrauben, die begrünt werden sollen. Die Korkenstücke dienen dabei als Abstandhalter.

Duschring wird zur Pflanzenklammer

Und auch eine Stütze für Rosen oder Stauden, die hoch wachsen, kann man aus Haushaltskram basteln, etwa solchem aus dem Bad: Laut DIY Academy lassen sich Ringe von Duschvorhängen dafür verwenden. Führt man deren beide Enden jeweils um den Pflanzenstiel und um einen Stützstab herum, entstehen Pflanzenklammern. Und die lassen sich den Experten zufolge auch von Windböen nicht beeindrucken.

Als Aussaathilfe eignen sich übrigens alte Weinkorken. Dafür klebt man mehrere davon in gleichmäßigen Abständen an eine Holzleiste. Nun die Konstruktion mit den abstehenden Korken voran in die Erde drücken. In die Löcher in der Erde, die so entstehen, können Sie nun das Saatgut geben.