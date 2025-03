Klassiker zwischen FC Bayern und BVB am Samstagabend

Frankfurt/Main (dpa) – Der deutsche Fußball-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ist für den 12. April als Topspiel am Samstagabend angesetzt worden. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) terminierte das Bundesliga-Spiel in der Münchner Allianz Arena für 18.30 Uhr (live bei Sky). Im Hinspiel hatten sich beide Clubs 1:1 getrennt, der BVB liegt in der Tabelle aber weit hinter den Bayern.

Eine Woche zuvor müssen die Bayern am 28. Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg ran. Am 30. Spieltag bekommen es die Münchner zu Ostern am Samstag (15.30 Uhr) auswärts mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. Einen Tag später steht das West-Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr) im Blickpunkt.