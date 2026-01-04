Klaebo und Diggins triumphieren bei Tour de Ski

Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo ist jetzt alleiniger Rekordsieger der Tour de Ski. Bei den Frauen liegt die Amerikanerin Jessie Diggins vorn. Die deutschen Loipen-Asse spielen keine Rolle.

Val di Fiemme (dpa) - Langlauf-Dominator Johannes Hoesflot Klaebo hat mit dem fünften Triumph bei der Tour de Ski seine Favoritenrolle für die Olympischen Winterspiele eindrucksvoll untermauert. Nach dem Sprint-Sieg am Samstag reichte dem fünfmaligen Olympiasieger aus Norwegen auf der Schlussetappe mit ihrem anspruchsvollen Anstieg zur Alpe Cermis ein zwölfter Platz zum Gesamterfolg.

«Da kann man einfach nur den Hut ziehen. Es ist faszinierend und eindrucksvoll», sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF über den 15-maligen Weltmeister Klaebo.

In der Gesamtwertung lag der 29 Jahre alte Ausnahmeathlet 30,1 Sekunden vor seinem Landsmann Mattis Stenshagen, der sich zum Abschluss im 10 Kilometer Massenstart den Tagessieg vor Jules Lapierre aus Frankreich sicherte. Bester Deutscher war Florian Notz, der die Tour de Ski nach dem 18. Platz auf der Schlussetappe als Gesamt-26. beendete.

Bei den Frauen triumphierte Jessie Diggins aus den USA zum dritten Mal. Die 34-Jährige kam im 10 Kilometer Massenstart als Zweite ins Ziel und lag im Gesamtklassement 2:17,7 Minuten vor der Österreicherin Teresa Stadlober. Der Tagessieg ging an Karoline Simpson-Larsen aus Norwegen.

Beste Läuferin im durch etliche Krankheitsausfälle dezimierten DSV-Team war Helen Hoffmann als Zehnte. Im Gesamtklassement verbesserte sich die 23-Jährige auf Platz 13.