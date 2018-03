Zwei neue Rollen für Rupert Grint

Aus unserem Archiv

Los Angeles

Nach acht «Harry Potter»-Filmen startet der ehemalige Zauberlehrling Rupert Grint (23) in Hollywood gleich mit zwei neuen Filmrollen durch. Wie das US-Branchenblatt «Variety» berichtet, hat der britische Star den Zuschlag für «The Necessary Death of Charlie Countryman» und «CBGB» bekommen.