„Wir“ erobert Spitze von Nordamerikas Kinocharts

Schon Jordan Peeles erster Horrorfilm „Get Out“ war ein Riesenerfolg, jetzt ist der Nachfolger „Wir“ auch höchst erfolgreich angelaufen. Da musste sogar eine Superheldin Platz machen.

New York (dpa). Der Horrorfilm „Wir“ hat die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert.Der Film von Jordan Peele, in dem unter anderem Lupita Nyong'o eine Rolle übernommen hat, spielte an seinem ...