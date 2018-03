Verhoeven eröffnet größtes deutschsprachiges US-Filmfest

Mit dem Erfolg von Fatih Akin bei den Golden Globes ist das Interesse am deutschen Kino in den USA wieder gestiegen. Zur 22. Ausgabe des deutschsprachigen Filmfestes zeigen viele Prominente ihre Werke.

Simon Verhoeven zeigt in San Francisco seine Hit-Komödie «Willkommen bei den Hartmanns».

Foto: Maurizio Gambarini – dpa

San Francisco (dpa) – Mit Stargast Simon Verhoeven (45) und seiner Flüchtlingskomödie „Willkommen bei den Hartmanns“ soll am 9. Februar das größte deutschsprachige Filmfestival in den USA eröffnet werden.

Zum 22. Mal präsentieren das Goethe-Institut und das Szene-Kino Castro Theatre in San Francisco das Festival „Berlin & Beyond“ mit fast zwei Dutzend Spielfilmen, Dokus und Kurzfilmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programm wurde am Dienstag in San Francisco vorgestellt.

Neben Regisseur Verhoeven werden unter anderem auch die Schauspieler Lars Eidinger und Frederick Lau bei dem größten Festival des deutschen Films außerhalb Europas zu Gast sein, gaben Festival-Leiter Sophoan Sorn und Sigrid Savelsberg, Leiterin des Goethe-Instituts in San Francisco, bekannt.

Eidinger präsentiert die Tragikomödie „Die Blumen von gestern“, in der er einen Holocaustforscher spielt. Der Brüder-Film „Simple“, mit Lau und David Kross in den Hauptrollen, feiert seine Nordamerika-Premiere.

Im Programm sind auch die romantische Komödie „SMS für Dich“, das Spielfilm-Regiedebüt von Karoline Herfurth, „Jugend ohne Gott“ von Alain Gsponer und das Familiendrama „Leanders letzte Reise“ mit

Jürgen Prochnow. Abschlussfilm des siebentägigen Festivals ist das Expressionisten-Biopic „Egon Schiele“ von Regisseur Dieter Berner.

Sie wollten ein „modernes, facettenreiches und realistisches“ Deutschlandbild präsentieren, sagte Savelsberg. Das Festival zog zuletzt mehr als 8000 Zuschauer an. „Mit dem Erfolg von Fatih Akins 'Aus dem Nichts' bei den Golden Globes ist nun auch wieder das Interesse am deutschen Kino in den USA gestiegen, wie auch im letzten Jahr durch 'Toni Erdmann'“, meint Festival-Leiter Sorn. Er hoffe, dass dadurch noch mehr deutsche Filme in den USA einen Verleih finden.