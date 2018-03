«Vater» von E.T.: Spezialeffekte-Künstler Rambaldi ist tot

Aus unserem Archiv

Rom

Der «Vater» von E.T. ist tot: Der italienische Spezialeffekte-Künstler und dreifache Oscar-Preisträger Carlo Rambaldi ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, starb er am Freitag in einem Krankenhaus in Lamezia Terme in Kalabrien, wo er seit Jahren lebte.