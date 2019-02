Ulrich Matthes wird neuer Filmakademie-Präsident

Die Filmakademie soll politischer werden. Wünscht sich der neue Präsident Ulrich Matthes.

Berlin (dpa). Der Schauspieler Ulrich Matthes (59) folgt Iris Berben an der Spitze der Deutschen Filmakademie. Matthes sei am Sonntag bei der Mitgliederversammlung in Berlin zum neuen Präsidenten gewählt worden, ...