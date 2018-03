„Toni Erdmann“ geht ins Rennen um Golden Globe

Im Wettlauf um die goldene Weltkugel der Filmbranche mischen vor allem US-Produktionen vorn mit. Nun hat Deutschland wieder Chancen auf einen Golden Globe als bester Auslandsfilm – es wäre der erste seit sieben Jahren. Auch der Star-Komponist Hans Zimmer ist im Rennen.

Meryl Streep mit Golden Globe in der Hand (2012).

Foto: Paul Buck – dpa

Los Angeles (dpa). Mit ihrer gefeierten Vater-Tochter-Geschichte „Toni Erdmann“ geht die Regisseurin Maren Ade für Deutschland ins Rennen um den Golden Globe.

Ihre Tragikkomödie um eine ehrgeizige Unternehmensberaterin (Sandra Hüller) und ihren Alt-68er-Vater (Peter Simonischek) wurde am Montag in Los Angeles für den Preis als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. In der Kategorie treten unter anderem auch die Auslands-Filme „Elle“ (Frankreich), „Neruda“ (Chile) und „The Salesman“ (Iran) an.

Der letzte deutschsprachige Film, der mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, war 2010 das Schwarz-Weiß-Drama „Das weiße Band“ von Michael Haneke. „Toni Erdmann“ ist diesmal auch der deutsche Oscar-Kandidat. Auch der aus Frankfurt stammende Star-Komponist Hans Zimmer könnte mit seiner Filmmusik für das Drama „Hidden Figures“ eine weitere Golden-Globe-Trophäe gewinnen.

Als bestes Drama wurden unter anderem das Familiendrama „Manchester by the Sea“ und der Independent-Film „Moonlight“ nominiert. In der Komödien-Sparte haben unter anderem die nostalgische Musical-Romanze „La La Land“ und die biografische Komödie „Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep als untalentierte Opernsängerin Gewinnchancen. Die dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin Streep wurde zudem als beste Schauspielerin in einer Komödie nominiert und soll unabhängig davon auch den Cecil-B.-DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.

Unter den männlichen Schauspielern haben unter anderem Ryan Gosling („La La Land“), Colin Farrell („The Lobster“) und Ryan Reynolds („Deadpool“) Chancen auf einen Golden Globe als beste Darsteller in einer Komödie. Denzel Washington („Fences“), Casey Affleck („Manchester by the Sea“) und Joel Edgerton („Loving“) wurden in der Kategorie als beste Schauspieler in einem Drama nominiert.

Die Trophäen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 8. Januar in Beverly Hills in 25 Film- und Fernsehkategorien verliehen.