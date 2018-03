Steven Spielberg macht weiter mit «Tim und Struppi»

Die Abenteuer von «Tim und Struppi» sind den Starregisseuren Steven Spielberg (64) und Peter Jackson (49) ans Herz gewachsen. «Es wird mit Sicherheit weitere "Tim und Struppi"-Abenteuer geben», sagte Spielberg der Zeitschrift «Cinema».

Tim mit Struppi sind Steven Spielberg (r) ans Herz gewachsen. Fotos: dpa-Film AFM/Sean Masterson Foto: DPA

Jackson ergänzte: «In diesem Projekt steckt unser beider Herzblut. Wir haben es drei Jahre lang gemeinsam vorbereitet, und so schnell geben wir es nicht aus den Händen.»

Spielberg schränkte ein: «Aber wie immer in diesem Geschäft entscheiden erst einmal die Einspielzahlen.» Deshalb wollen die beiden Regisseure zunächst den Erfolg der ersten Verfilmung der europäischen Kult-Comicserie abwarten. Der Film «Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der "Einhorn"» feiert an diesem Samstag in Brüssel und Paris Weltpremiere. Am 27. Oktober kommt der 3D-Streifen dann in die deutschen Kinos.