Stallone sagt Deutschlandpremiere in Berlin ab

Aus Trauer um seinen Sohn hat Hollywood-Actionstar Sylvester Stallone (66) alle Termine zu seinem neuen Film «The Expendables 2» abgesagt. Dazu gehört auch die für nächsten Dienstag (7.8.) angekündigte Deutschlandpremiere des Actionstreifens im Berliner Sony Center, erklärte die PR Agentur Kosmosmedia am Mittwoch.

Sylvester Stallone trauert um seinen Sohn Foto: DPA

Stallone sei «zutiefst geschockt über den Verlust seines Sohnes», heißt es auf der Internetseite des Berliner Kinos Cinestar, wo Stallones Film Premiere feiern sollte. Sage Stallone, der 36-jährige Sohn von «Rocky»-Star Sylvester Stallone war vor knapp drei Wochen tot in seiner Wohnung in Los Angeles gefunden worden. Die Todesumstände sind noch unklar. Sage Stallone stand für die Filme «Rocky V» (1990) und «Daylight» (1996) gemeinsam mit seinem Vater vor der Kamera. Er war einer der beiden Söhne aus «Slys» erster Ehe mit Sasha Czack, die von 1974 bis 1985 dauerte. Heute ist Sylvester Stallone mit dem früheren Model Jennifer Flavin verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Töchter.

In Stallones neuem Film «The Expendables 2» geht es wieder um «Die Entbehrlichen» – eine Gruppe von Elitesöldnern. Eine ganze Riege Super-Actiondarsteller stand für die Fortsetzung der Abenteuerstory vor der Kamera: Neben Stallone spielen in dem Film auch seine kampferprobten Schauspielerkollegen Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren und Jason Statham mit. «The Expendables 2» kommt am 30. August in die deutschen Kinos.