Spanischer Schauspieler Sancho Gracia gestorben

Der spanische Schauspieler Sancho Gracia ist tot. Wie die Familie am Donnerstag in Madrid mitteilte, war er am Vorabend im Alter von 75 Jahren einem Krebsleiden erlegen.

Foto: Salvador Sas – DPA

Der Darsteller, der mit vollständigem Namen Félix Angel Sancho Gracia hieß, war in Spanien vor allem wegen seiner Hauptrolle in der Fernsehserie «Curro Jiménez» in den 70er Jahren bekanntgeworden.

Darin spielte er einen andalusischen Straßenräuber und Rebellen aus dem 19. Jahrhundert. Sancho Gracia wirkte auch in mehreren Italo-Western, internationalen Abenteuerfilmen und Komödien mit. Er war in seiner Jugend mit den Eltern nach Uruguay ausgewandert und 1963 in sein Heimatland zurückgekehrt. In Spanien erhielt er für seine Film-, Fernseh- und Theaterrollen zahlreiche Auszeichnungen. 2002 wurde er für den Goya-Filmpreis nominiert.