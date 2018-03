Schweighöfer-Film «Schlussmacher» im Kasten

Frankfurt/Main/Darmstadt (dpa) – Nach 38 Drehtagen hat Matthias Schweighöfer (31) seit Sonntag seinen Film «Schlussmacher» im Kasten. Das teilte die Pantaleon Films GmbH der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch mit.

Matthias Schweighöfer spielt einen Mitarbeiter einer Trennungsagentur.

Foto: Jörg Carstensen – DPA

Gedreht wurde in Berlin und Brandenburg sowie in Hessen. Dort waren zum Beispiel der Edersee, das Darmstädter Klinikum und das Frankfurter Parkhaus Konstablerwache Drehort. Der Film wurde von HessenInvestFilm mit 600 000 Euro gefördert. Schweighöfer («What A Man») ist bei der romantischen Komödie Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent in Personalunion. Er spielt den professionellen Schlussmacher Paul, der als Mitarbeiter einer Trennungsagentur Frauen und Männern die Nachricht übermittelt, dass ihr Partner sich gerne trennen möchte.

Der Film soll am 10. Januar 2013 in die Kinos kommen.