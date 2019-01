Sandra Hüller gehört zur Berlinale-Jury

In gut einer Woche beginnen die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Direktor Dieter Kosslick hat jetzt das Programm vorgestellt.

Berlin (dpa). Schauspielerin Sandra Hüller („Toni Erdmann“) gehört in diesem Jahr zur Internationalen Jury der Berlinale. Es habe endlich geklappt, sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick am Dienstag in Berlin. Das Gremium ...