Russell Crowe spielt den bibllischen Noah

Regisseur Darren Aronofsky, der zuletzt Natalie Portman mit «Black Swan» zu einem Oscar verhalf, will Russell Crowe in einen Bibel-Helden verwandeln.

Russell Crowe hat die Hauptrolle in dem Filmepos «Noah» angenommen. Foto: DPA

Oscar-Preisträger Crowe («Gladiator») hat die Hauptrolle in dem Filmepos «Noah» angenommen, wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet. Er sei froh, dass Crowe ihn bei diesem «Abenteuer» begleite, hieß es in einer Mitteilung des Regisseurs. Das Studio Paramount will den Film im März 2014 in die Kinos bringen. Ab Juli soll in Island und New York gedreht werden. Noah wird in dem Film als Tierliebhaber gezeigt, den der rücksichtslose Umgang der Menschen mit der Natur betrübt.