Rosenmüller dreht Film über Fußballer Bernd Trautmann

Marcus H. Rosenmüller (39) dreht einen Film über den Bremer Fußballer Bernd «Bert» Trautmann, den legendären Torhüter von Manchester City. «Seine Lebensgeschichte will ich verfilmen», sagte Rosenmüller («Wer früher stirbt ist länger tot») der Nachrichtenagentur dpa.

Marcus H. Rosenmüller will die Lebensgeschichte von Torwart-Legende Bernd «Bert» Trautmann verfilmen.

Foto: Ursula Düren – DPA

«Frühestens im nächsten Herbst sollen die Dreharbeiten beginnen – ich bin ein langsamer Drehbuchschreiber.» Sein aktueller Film «Wer's glaubt wird selig» mit Christian Ulmen kommt nächste Woche Donnerstag ins Kino.

Trautmann, der in Deutschland Bernd und in Großbritannien Bert genannt wird, war im Zweiten Weltkrieg von den Briten in Gefangenschaft genommen worden. Noch im Gefangenenlager wurden seine Torwart-Qualitäten entdeckt, 1949 nahm Manchester City Trautmann unter Vertrag. Doch die britischen Fans mochten den Deutschen zunächst nicht.

Spätestens mit dem FA-Cup-Finale 1956 wurde Trautmann aber zum Helden. Manchester City führte gegen Birmingham City mit 3:1, als sich Trautmann schwer verletzte. Doch er hielt durch, erst später wurde ein Genickbruch diagnostiziert. Der 88-jährige Trautmann lebt heute in Spanien.