Rooney Mara reist in die 1950er Jahre

Rooney Mara (27) steht eine drastische Wandlung bevor. Nach ihrer Oscar-nominierten Rolle als die punkige Hackerin Lisbeth Salander in dem Thriller «Verblendung» soll die Amerikanerin eine irische Frau in den 1950er Jahren spielen.

Rooney Mara ist eine wandelbare Schauspielerin.

Wie das US-Branchenblatt «Variety» berichtete, hat Mara die Hauptrolle in der geplanten Romanverfilmung «Brooklyn» angenommen. Das gleichnamige Buch des irischen Autors Colm Tóibín dreht sich um eine junge Irin, die dem Provinzleben entflieht und in den 1950er Jahren nach New York auswandert. Autor Nick Hornby («An Education») hat den Roman für die Leinwand umgeschrieben, ein Regisseur steht noch nicht fest.

Zuvor dreht Mara noch unter der Regie von Steven Soderbergh (49) «The Bitter Pill». Der Thriller mit Jude Law (39) und Channing Tatum (32) spielt in der Psychopharmaka-Welt.