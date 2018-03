Robert Pattinson stellt in Cannes «Cosmopolis» vor

Robert Pattinson hat beim Filmfestival Cannes das neue Werk des kanadischen Regisseurs David Cronenberg vorgestellt. «Cosmopolis» ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Don DeLillo.

Robert Pattinson (l) und David Cronenberg scheinen Spaß in Cannes zu haben.

Foto: Stephane Reix – DPA

Der 26-jährige Pattinson, Star aus der Vampirsage «Twilight», spielt darin einen jungen Milliardär, der mit seiner Strech-Limousine durch New York fährt, die Aktienkurse verfolgt, Frauen zum Sex trifft und von Kapitalismusgegnern angegriffen wird.

«Ich habe zwei Wochen in meinem Hotelzimmer gesessen und mir Sorgen gemacht», erzählte Pattinson am Freitag in Cannes über seine Vorbereitungen zum Film. Ihm sei aber auch klar gewesen, dass er kein Wort des Drehbuches – und damit der Literaturvorlage – verändern wollte. Cronenberg habe auch darauf bestanden, den Rhythmus der Sätze genau so beizubehalten. «Daher war es dann sehr einfach», sagte Pattinson. «Es war, als würde ich ein Lied singen, das war sehr befreiend.»