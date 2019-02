Regisseur Stanley Donen gestorben

„Singin' in the Rain“ und „Charade“ sind seine bekanntesten Filme. Jetzt ist Regisseur Stanley Donen im Alter von 94 Jahren gestorben.

Los Angeles/New York (dpa) - Der mit Filmmusicals wie „Singin' in the Rain“ und „Funny Face“ bekannt gewordene US-Regisseur Stanley Donen ist tot. Wie sein Sohn Mark Donen am Samstag ...