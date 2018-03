Regener und Haußmann drehen «Hai-Alarm am Müggelsee»

Aus unserem Archiv

Berlin

«Hai-Alarm am Müggelsee» lautet der vielversprechende Titel eines neuen gemeinsamen Films von Sven Regener und Leander Haußmann. Dabei stehen Schauspielstars wie Henry Hübchen, Benno Fürmann und Michael Gwisdek von Dienstag an in Berlin-Friedrichshagen vor der Kamera.